in foto: Immagine di repertorio

Una donna sarebbe caduta nelle acque del fiume Serio: è successo ad Ardesio, in provincia di Bergamo. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, domenica 21 marzo, intorno le 8. La donna è stata salvata grazie a un passante che, appena sentite le sue urla, ha allertato immediatamente i soccorsi.

Un passante ha sentito le urla e chiamato i soccorsi

Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto – stando a quanto riportato dal giornale "L'Eco di Bergamo" – è intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco di Clusone, il Saf (Speleo alpino fluviale) di Bergamo e anche un elisoccorso, partito sempre da Bergamo, che però non è stato utilizzato per il trasporto in ospedale. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto dell'uomo, che raccontava di aver visto una donna in acqua trascinata per diversi metri dalle correnti, i soccorsi l'hanno trovata vicino a una chiusa dove era riuscita a fermarsi.

Trasportata in codice rosso all'ospedale

La velocità e la forza delle acque infatti le avevano impedito di uscire autonomamente. Una volta individuata, gli operatori hanno avviato le operazioni di salvataggio. Dopo averla recuperata, visto l'evidente stato di ipotermia, è stata portata in ambulanza dove le è stata messa una coperta termica. È stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento – stando alle prime informazioni avute – è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Resta però un mistero il motivo per il quale sia finita nel Serio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Clusone che stanno lavorando per cercare di ricostruire quanto accaduto.