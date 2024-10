video suggerito

Anziano schiacciato dal cancello di casa a Colle Brianza: è morto Giuseppe Manzoni Nella serata di sabato 19 ottobre l’imprenditore in pensione stava tentando di far ripartire il cancello della sua casa di Colle Brianza (Lecco). Ricoverato in stato di shock il fratello, che ha assistito alla scena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

(Immagine di repertorio)

È Giuseppe Manzoni, 89 anni, l'uomo morto dopo essere stato schiacciato dal cancello della sua casa di Colle Brianza (Lecco). L'incidente è accaduto nella serata di sabato 19 ottobre. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma si tratterebbe proprio di un tragico infortunio domestico.

Secondo quanto emerso finora il pensionato, ex imprenditore molto conosciuto in zona, stava cercando di far ripartire il cancello, rimasto bloccato, davanti agli occhi del fratello. All'improvviso, però, il pesante manufatto in ferro gli è precipitato addosso, schiacciandolo a terra e non lasciandogli scampo.

Sul posto sono infatti immediatamente accorsi gli operatori della Croce verde di Bosisio, insieme al medico di Areu e ai Vigili del fuoco, ma per l'89enne non c'era già più niente da fare: si sono rivelati troppo gravi i traumi riportati nell'impatto fatale.

Nel frattempo è stato trasportato in ospedale il fratello della vittima, che per primo ha cercato di prestargli aiuto e che è stato ritrovato dai sanitari in forte stato di shock.

I carabinieri della compagnia di Merate stanno svolgendo ora tutte le verifiche del caso.