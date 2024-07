video suggerito

Anziani genitori costretti a dormire in auto per sfuggire alle angherie del figlio: arrestato per maltrattamenti Un ragazzo di 27 anni, residente in provincia di Varese, da un anno teneva in ostaggio gli anziani genitori con minacce, grida, aggressioni fisiche e continue richieste di denaro per la droga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Dall'autunno del 2023 teneva in ostaggio i genitori con grida, minacce, continue richieste di denaro e scoppi di violenza, costringendoli a barricarsi in camera da letto o addirittura a dormire in macchina pur di sfuggire alle angherie dell'unico figlio.

Per questo i carabinieri della compagnia di Varese hanno notificato a un 27enne della provincia di Varese un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Varese su richiesta della Procura.

Il giovane tossicodipendente era già stato raggiunto dalla misura di sicurezza della libertà vigilata disposta dal questore di Varese. Ma la misura a nulla è servita, dal momento che il ragazzo ha continuato a tormentare gli anziani genitori con abusi e umiliazioni di ogni genere tra lanci di oggetti, mobili spaccati a calci e pugni, aggressioni fisiche con schiaffi e spintoni. Tutto per ottenere i soldi necessari ad acquistare cocaina in quantità sempre maggiori.

Il 27enne, adesso, è stato condotto presso il carcere di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare.