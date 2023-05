Anziane sorelle trovate morte in casa dopo un mese: l’allarme è scattato durante la riunione di condominio Le sorelle Vera e Gabriella Romano, 80 e 83 anni, ex maestre in pensione, sono state trovate entrambe morte in casa dopo un mese dal decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Da circa un mese nessuno le ha viste più uscire ed entrare dal loro condominio. Così dopo le prime preoccupazioni le forze dell'ordine sono entrate nel loro appartamento: le sorelle Vera e Gabriella Romano, 80 e 83 anni, ex maestre in pensione, sono state trovate entrambe morte in casa. Entrambe vivevano insieme nell'appartamento di via Biancamano a Monza da più di 40 anni. Cosa sia successo lo sveleranno i risultati dell'autopsia.

I corpi in evidente stato di decomposizione

Al momento si sa che gli agenti di polizia hanno trovato i corpi delle due sorelle in salotto e già in evidente stato di decomposizione: come riporta Il Corriere della Sera, una era seduta in maniera scomposta mentre l'altra era sdraiata sul pavimento. Dai primi rilievi gli inquirenti hanno escluso segni di violenza sul corpo. Tra l'ipotesi più credibile quella che le due sorelle siano state vittime di un malore. Inoltre la porta d'ingresso risultava regolarmente chiusa dall'interno. Tra le ipotesi quella che una delle due sorelle sia morta improvvisamente per un malore e che l'altra sia caduta senza riuscire più a rialzarsi.

L'allarme durante la riunione di condominio

I condomini dopo non averle viste per tre settimane hanno sollevato la questione durante la riunione di condominio del 25 maggio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta: i rilievi e il sopralluogo all'interno dell'appartamento invece è stato eseguito dagli agenti di polizia. Le due sorella risultavano sole: i condomini non hanno mai visto altri familiari far visita a loro. Anche gli accertamenti della Questura hanno confermato l'assenza di altri parenti. Ora i medici legali faranno tutti gli accertamenti del caso.