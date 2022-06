Amministrazione giudiziaria per la Spumador: sospette infiltrazioni della ‘ndrangheta La nota azienda di bevande gassate Spumador – che vanta un fatturato annuo di 200 milioni di euro – è finita sotto la tutela giudiziaria perché la ‘ndrangheta si era riuscita a infiltrarsi nelle commesse di trasporto della società.

A cura di Giorgia Venturini

Nelle mani della ‘ndrangheta la Spumador spa. È quanto hanno scoperto i magistrati delle Direzione distrettuale antimafia di Milano e i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Como: la nota azienda di bevande gassate è finita in amministrazione giudiziaria per un anno per aver fatto affari con la criminalità organizzata. L'azienda, che vanta un fatturato annuo di 200 milioni di euro, ritorna così nel mirino dell'antimafia dopo che già nel 2021 era comparsa in un'inchiesta sempre della Dda di Milano. Allora le persone che finirono in manette erano 54.

Estorsioni e metodo mafioso

Ad eseguite oggi l'amministrazione giudiziaria è stata la Guardia di Finanza di Como, su delega della Procura di Milano. Il Tribunale di Milano "ha rilevato una grave situazione di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa esercitata, perdurante dal 2018 sino ad oggi, che ha permesso a svariate società, riconducibili ad esponenti della ‘ndrangheta, di operare indisturbate nel tessuto economico, alterandone le regole della concorrenza e ottenendo così ingenti vantaggi", si legge in una nota della Guardia di Finanza. Questo provvedimento, dunque, è l'ultimo atto di un'indagine che aveva portato agli arresti nel 2021. L'inchiesta ha svelato un controllo totale da parte della criminalità nelle commesse di trasporto della società: la ‘ndrangheta riusciva a ottenere il lavoro tramite condotte estorsive, aggravate dal ricorso al metodo mafioso. Tutto "ai danni di dirigenti e dipendenti della committente, di fatto assoggettata al volere degli ‘ndranghetisti, che imponevano le loro condizioni economiche alla società", la Spumador appunto.