Amira, la 14enne scomparsa da Treviglio. L’appello disperato della madre: “Ti prego, torna a casa”

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Amira Tortora, la ragazza di quattordici anni che è scomparsa da casa ormai una settimana fa: l'adolescente si è allontanata da casa nel primo pomeriggio di venerdì 10 giugno 2022 intorno alle 14. I parenti hanno già presentato diverse denunce di scomparsa, ma la giovane non è stata ancora ritrovata. Per questo motivo, i suoi famigliari hanno deciso di lanciare un appello.

La denuncia presentata dalla madre

L'ultima è stata presentata dalla madre sabato scorso: la 14enne – che ha frequentato la terza media dell'istituto Grossi di Treviglio e doveva sostenere gli esami di terza media – vive insieme alla madre, la nonna e i tre fratelli minorenni in via XX settembre a Treviglio, comune in provincia di Bergamo. Stando al racconto della madre, i problemi sono iniziati alcuni mesi fa: la ragazzina avrebbe infatti iniziato a cambiare atteggiamento sia nei confronti della scuola che dei suo parenti. Già a fine maggio, si era allontanata per qualche ora. Un'altra volta era scappata per due giorni.

L'appello della donna: Ti prego Amira, torna a casa

Sul finire della scuola, la ragazza avrebbe avuto diversi litigi con la madre. Tra questi, quello di poter andare a una gita con degli amici a Peschiera del Garda. Richiesta però negata. Quello di oggi è l'allontanamento più lungo: quasi una settimana senza lasciare né un messaggio né fare delle chiamate. La madre ha anche contattato, stando a quanto raccontato dal giornale PrimaBergamo, il servizio sociale comunale: "Non risponde ai messaggi e alle chiamate, e io sono disperata: ti prego Amira, torna a casa". Chiunque dovesse avere notizie può contattare il 112.