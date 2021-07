All’ospedale Niguarda di Milano test gratuito contro l’epatite C insieme al vaccino anti Covid-19 Al centro vaccinale gestito dall’ospedale Niguarda, oltre ai vaccini anti-Covid, è possibile fare gratuitamente anche i test per l’epatite C. L’obiettivo è diagnosticare preventivamente l’infezione prima che danneggi il nostro organismo: “Si calcola che nel nostro Paese circa il 2 per cento della popolazione sia affetta da epatite, condizione che – spiega in una nota stampa Massimo Puoti, Direttore delle Malattie Infettive di Niguarda – in Lombardia interessa almeno 150mila persone”.

A cura di Ilaria Quattrone

Oltre ai vaccini anti Covid-19, al centro vaccinale dell'ospedale Niguarda di Milano sarà possibile sottoporsi gratuitamente ai test contro l'epatite C. La patologia interessa circa 150mila persone solo in Lombardia. In Italia inoltre si stima che ci siano 250mila casi non ancora diagnosticati. E proprio per questo motivo, la struttura punta sulla prevenzione così da poter combattere la malattia. E per farlo si è pensato ai centri vaccinali dove quotidianamente entrano migliaia di persone.

In Lombardia almeno 150mila persone hanno l'epatite C

Il test dura pochissimi minuti. Basta una goccia di sangue per poter diagnosticare l'infezione: "L’infezione cronica da virus dell’epatite C (HCV) è una delle principali cause di morbilità e mortalità nel mondo – spiega Massimo Puoti, Direttore delle Malattie Infettive di Niguarda in una nota stampa – . Si calcola che nel nostro Paese circa il 2 per cento della popolazione sia affetta da epatite, condizione che in Lombardia interessa almeno 150mila persone".

Puoti: Prevenzione fondamentale per combattere l'infezione

Nel comunicato stampa viene sottolineato più volte come sia fondamentale far prevenzione: sono infatti ancora molti i casi non diagnosticati che emergono solo quando si inizia ad avere un danno epatico serio: "Le nuove terapie sono un'arma potente, ma devono essere supportate da un altrettanto efficace diagnosi precoce. Ecco perché – continua il primario – abbiamo raccolto subito la proposta di attivare questa campagna, che può contare sulla professionalità e sull’esperienza del team multidisciplinare dell’Hepatitis Center, la task force di Niguarda per la cura dell’epatite".