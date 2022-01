All’ospedale di Monza aumentano ancora i ricoveri per Covid e gli accessi al pronto soccorso Sono aumentati i ricoveri per Covid all’Asst di Monza: a crescere sono anche gli accessi al pronto soccorso. Attualmente l’età media dei pazienti ricoveri è di 69 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Aumentano i contagi da Covid-19 e aumentano anche i ricoveri. Nelle ultime settimane, a causa della velocità con la quale circola la variante Omicron in Lombardia, si è assistito a un boom di casi positivi. Solo alcuni giorni fa sono stati superati i quarantamila casi giornalieri e il numero, per il momento, sembra destinato a non scendere. Nelle prossime settimane – il picco è previsto tra due – potremmo assistere a un incremento ulteriori di casi. L'aumento dei contagi ha portato all'incremento dell'incidenza ogni centomila abitanti e all'aumento dei ricoveri Covid in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Il peggioramento di questi tre parametri ha portato la Lombardia in zona gialla.

Aumentano i ricoveri all'ospedale di Monza

L'incremento dei contagi e dei ricoveri, interessa anche la provincia di Monza. Stando all'ultimo bollettino diramato dall'Asst Monza, attualmente sono ricoverati 112 pazienti. Questi sono divisi tra Malattie Infettiva (70), Pneumologia (12), Terapia intensiva (11), Utir (8) e altri reparti (11). La loro età media si aggira attorno a 69 anni, in aumento rispetto alla settimana precedente. Tra il 20 e il 26 dicembre infatti erano ricoverati 87 pazienti (50 in Malattie Infettive, 11 in Pneumologia, 13 in terapia intensiva, 9 in Utir e 4 negli altri reparti). Questi avevano un'età media di 68 anni.

Ad aumentare sono anche gli accessi al pronto soccorso: nella settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio si sono registrati 1.630 accessi, di questi 274 presentavano sintomi da Covid e 53 sono stati ricoverati. Nella settimana precedenti gli accessi sono stati 1.535, di cui 260 con sintomi Covid e 41 ricoverati. Aumenta anche il bilancio dei morti: dal 27 al 2 gennaio sono purtroppo deceduti sei pazienti, la settimana prima ne sono morti cinque.