Allerta arancione in Lombardia per maltempo: in arrivo forti temporali La protezione civile ha annunciato allerta meteo in Lombardia da domani sabato 22 ottobre: in alcuni settori è allerta arancione in altri gialli.

A cura di Giorgia Venturini

In Lombardia sono attesi forti temporali già dalle prossime ore. Lo ha annunciato la Protezione civile precisando che "una perturbazione in arrivo da ovest si intensificherà nelle prossime ore determinando precipitazioni e temporali, localmente intensi, sulle regioni del Nord". E ancora: "La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti, che risulterà particolarmente intensa sui rilievi appenninici centro-settentrionali e sulle zone costiere di Romagna e Marche".

Da sabato 22 ottobre allerta arancione in Lombardia

Tra le regioni interessate dai forti temporali c'è anche la Lombardia, dove da domani sabato 22 ottobre scatterà l'allerta arancione per maltempo. Nella serata di oggi venerdì 21 ottobre potrebbe però essere previsto un peggioramento: forti temporali potrebbero abbattersi sulla regione. I temporali sono soprattutto attesi sul settore alpino dove è stata annunciata l'allerta arancione, ma le precipitazioni, forse più deboli, non mancheranno anche in città.

Dove in Lombardia è allerta gialla

Nel dettaglio l'allerta gialla, ovvero ordinaria criticità per rischio idrogeologico, in Lombardia è prevista per laghi e prealpi orientali, nodo idraulico di Milano, pianura centrale, alta pianura orientale, media-bassa Valtellina, alta Valtellina, laghi e prealpi varesine, oroobie bergamasche, Valcamonica

Come si legge sul sito della Protezione civile, domani sarà allerta arancione per rischio idrogeologico nei seguenti settori della Lombardia: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali. La regione sarà monitorata ora per ora: la protezione civile è pronta a intervenire in caso di richiesta.