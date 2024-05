video suggerito

Alla Casa Emergency di Milano una giornata per festeggiare i trent’anni di impegno umanitario dell’associazione Domenica 19 maggio 2024 si svolgerà nella Casa Emergency di Milano una giornata di eventi per celebrare i trent’anni dell’associazione e il suo impegno umanitario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il 15 maggio 2024 Emergency ha compiuto trent'anni. Domenica 19 maggio, per celebrare l'anniversario, si svolgerà nella casa Emergency di Milano una festa. In quest'occasione sarà celebrato l'impegno umanitario dell'associazione per offrire cure medico-chirurgiche alle persone che soffrono le conseguenze della guerra.

Emergency è infatti intervenuta in venti Paesi costruendo ospedali e strutture sanitarie nei luoghi più difficili. Attualmente l'organizzazione, lavora in Iraq, in Afghanistan, in Sudan, in Eritrea, in Uganda e in Sierra Leone. Inoltre ha deciso di essere presente anche nel Mar Mediterraneo centrale (la rotta migratoria più pericolosa al mondo) dove attua operazioni di ricerca e soccorso della nave Life Support. In Italia invece ha ambulatori fissi e mobili dove garantisce prestazioni di medicina di base, infermieristiche e orientamento socio- sanitario gratuitamente.

Questi si trovano nelle città di Ragusa, Polistena, Napoli, Castel Volurno, Sassari, Milano, Brescia e Marghera. Per festeggiare l'impegno umanitario, domenica 19 maggio nella sede dell'associazione che si trova in via Santa Croce al civico 19 a Milano sarà organizzata una giornata con diversi eventi per grandi e bambini.

In particolare modo si discuterà sul valore delle parole che hanno guidato l'attività dell'associazione: cura, guerra, neutralità, utopia, bellezza, uguaglianza, scelta, persone, cultura e diritti. Queste parole saranno al centro del talk "Con parole nostre" che si svolgerà con lo staff di Emergency e la sociolinguista Vera Gheno. Si terrà anche una lettura teatrale del monologo "Roberto Baggio", che è stato scritto e interpretato dal drammaturgo Davide Enia, in collaborazione con Il Piccolo Teatro.