Ai domiciliari per stalking, evade e va a casa di un'amica della ex per contattarla: arrestato Un 29enne è stato arrestato a Milano dopo aver violato gli arresti domiciliari per ricontattare la ex fidanzata. L'uomo, che era sottoposto alla misura cautelare dopo episodi di stalking ai danni della ragazza, è andato a casa di un'amica della ex e le ha chiesto di usare il suo telefono per chiamarla.

Un 29enne, che si trovava già agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della ex fidanzata, ha violato le restrizioni a cui era sottoposto: ieri, lunedì 23 dicembre, si è presentato sotto casa di un'amica della ragazza, a Milano, e ha preteso di salire per chiamare la ex utilizzando il suo cellulare. L'amica della vittima ha allertato la Polizia e l'uomo è stato arrestato per evasione dai domiciliari.

L'ex fidanzata lo aveva già denunciato a fine giugno e per lui, arrestato per atti persecutori ad agosto, era stato disposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. L'uomo, però, non aveva voluto utilizzare il dispositivo e per questo motivo, alla fine dell'estate, la misura cautelare prevista era stata commutata con gli arresti domiciliari.

Nonostante l'obbligo di rimanere nella sua abitazione in zona Ponte Lambro, ieri, verso l'ora di pranzo, l'uomo è uscito senza permesso ed è andato a casa di un'amica della vittima, in zona Mecenate, chiedendole di telefonare alla ex ragazza utilizzando il suo cellulare. La ragazza ha subito chiamato le autorità. Una volante della Polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato il 29enne per violazione degli arresti domiciliari.