Agli arresti domiciliari il sindaco di Zavattarello: è accusato di aver pilotato i bandi pubblici Le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per turbativa d’asta, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova ora agli arresti domiciliari il sindaco di Zavattarello, comune del Pavese, Simone Tiglio. Il primo cittadino è finito nel mirino della Guardia di Finanza per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Nel dettaglio, le indagini hanno rilevato presunte irregolarità di un bando di gara per l'assegnazione della gestione di un asilo nido nel comune dell'Oltrepo pavese. Secondo le Fiamme Gialle, il sindaco e un imprenditore, ora anche lui sotto indagine insieme ad altri due funzionari pubblici, avrebbero concordato insieme e in anticipo i requisiti per la gara d'appalto: questo vuol dire che l'imprenditore ha avuto la possibilità di apportare delle modifiche nella bozza del capitolato speciale. Insieme avevano fatto anche dei sopralluoghi congiunti per definire l'acquisto del materiale utile dal Comune per far entrare in funzione l'asilo.

Coinvolto anche il direttore di una rsa locale

Ma al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza non c'è solo un asilo del paese ma anche una Residenza sanitaria assistenziale per anziani. Anche in questo caso sono state trovate delle anomalie sulla procedura di selezione del direttore. Si è scoperto nel dettaglio che gli indagati avrebbero agevolato una candidatura anticipando le domande delle prove scritte e orali che la commissione avrebbe fatto al candidato scelto. Ora dovranno chiarire tutto davanti all'autorità giuridica anche il presidente della commissione esaminatrice del concorso e un altro dipendente pubblico: le persone coinvolte sono indagate a vario titolo per turbativa d'asta, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. Si attende ora la chiusura delle indagini e possibile rinvio a giudizio.