Agguato all'imprenditore Angelo Ferandi davanti alla sua ditta: l'ipotesi della vendetta Il movente dell'agguato nei confronti di un imprenditore della provincia di Brescia, che hanno ferito con colpi da arma da fuoco alle gambe e alle braccia, sarebbe la vendetta.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di venerdì 1 marzo è stato gambizzato l'imprenditore Angelo Ferandi. Il sessantaduenne è titolare di una azienda di Vighizzolo, che si trova in provincia di Brescia. Sembrerebbe che l'ipotesi più accreditata sia quella della vendetta. I carabinieri hanno trovato quattro bossoli calibro nove nell'area in cui è avvenuto il tentato omicidio. Qualcuno ha esploso i colpi, mirando alle braccia e alle gambe, ed è scappato.

Hanno sparato da due automobili diverse

L'uomo alle 19 di venerdì era sceso dal suo veicolo – una Porsche – e si era avvicinato al cancello della ditta per chiuderlo. Qualcuno gli ha sparato contro, colpendole alle gambe e alle spalle. Sarebbero almeno due i responsabili che sarebbero arrivati da due automobili diverse. Si sarebbero poi dileguati verso Calcinato. Alcuni dipendenti hanno sentito gli spari e hanno subito soccorso il titolare.

Nei prossimi giorni gli inquirenti ascolteranno la vittima

La vittima – che non ha alcun precedente penale – è stata immediatamente ricoverata agli Spedali Civili di Brescia. Attualmente è sedata, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Appena si riprenderà sarà sentito dal pubblico ministero di turno Francesco Carlo Milanesi. Nel frattempo i carabinieri hanno sequestrato i filmati registrati dalle telecamere installate fuori dall'azienda e nella zona circostante. Quelle immagini potrebbero infatti fornire maggiori dettagli sull'accaduto.

Sarà anche esaminato il cellulare del sessantaduenne e raccolte alcune testimonianze. Le indagini si concentrano sia sulla vita privata che professionale dell'imprenditore.