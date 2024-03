Aggrediscono e rapinano la regista Andrée Ruth Shammah in centro a Milano: arrestati due ventenni Sono stati arrestati due ventenni ritenuti i responsabili della rapina ai danni della regista teatrale milanese, Andrée Ruth Shammah, avvenuta una sera dello scorso gennaio in pieno centro a Milano: i malviventi le avevano strappato dal collo una collana d’oro da 1.500 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Andreé Shammah (foto da LaPresse)

Sono stati individuati dal loro tatuaggio e sono stati arrestati i responsabili della rapina alla regista teatrale milanese, Andrée Ruth Shammah. La donna era stata avvicinata da due ventenni marocchini a Milano lo scorso 31 gennaio in via Bocchetto: uno dei due aggressori le ha preso il collo e in un attimo le ha strappato la collana d'oro che aveva al collo. Tutto con una violenza tale che la donna ha perso l'equilibrio finendo sul cofano di un'auto parcheggiata. Intanto i due giovani malviventi sono fuggiti via.

Subito erano scattate le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano: gli agenti si sono subito messi a visionare le telecamere di video sorveglianza della zona. La vittima si era incamminata dopo una cena per raggiungere piazza Cordusio e prendere un taxi per tornare a casa. L'aggressione in via Bocchetto: i giovani rapinatori con violenza hanno strappato la collana dal valore di 1.500 euro. I poliziotti sono riusciti a individuare i due rapinatori dopo aver riconosciuto i tatuaggi. Nei loro confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

Il giorno dopo la rapina la registra aveva scritto cosa se le era successo in un post Facebook, precisando: "Non voglio avere paura per strada a Milano in centro". Così ha spiegato: erano all'incirca le 23 e in quel momento, però, "un ragazzetto piccoletto", vestito con un impermeabile nero, "si è avvicinato chiedendo una sigaretta". Con quella scusa si sarebbe avvicinato al punto da mettere "la mano sul collo" a Shammah e così facendo le "ha strappato la collana dandomi uno spintone". Infine, "sono sotto shock".