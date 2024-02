Andreé Shammah rapinata a Milano: “Mi ha strappato la collana, non voglio avere paura in centro” Andreé Ruth Shammah, fondatrice e direttrice del Teatro Parenti di Milano, è stata derubata nella serata del 31 gennaio in zona Cordusio in centro. Un ragazzo, con la scusa di chiederle una sigaretta, si sarebbe avvicinato alla 75enne e le avrebbe strappato la collana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andreé Shammah (foto da LaPresse)

La fondatrice e direttrice del Teatro Parenti di via Pier Lombardo Andreé Ruth Shammah è stata derubata in centro a Milano. La regista teatrale e direttrice artistica 75enne ha raccontato su Facebook di essere stata avvicinata da un ragazzo all'uscita di via Santa Marta, in zona piazza Cordusio, a pochi passi dal Duomo, che le avrebbe strappato la collana che portava: "Non voglio avere paura per strada a Milano in centro", ha detto Shammah.

Il post è stato pubblicato intorno alla mezzanotte di mercoledì 31 gennaio, ed è stato rimosso nella mattinata di oggi 1 febbraio. Shammah aveva iniziato il suo racconto dicendo che si trovava "all'uscita di via Santa Marta verso Cordusio per prendere un taxi". Lì avrebbe visto due giovani che "cercavano di derubare due americani" che stavano camminando sul marciapiede accanto a lei.

Erano all'incirca le 23 e in quel momento, però, "un ragazzetto piccoletto", vestito con un impermeabile nero, "si è avvicinato chiedendo una sigaretta". Con quella scusa si sarebbe avvicinato al punto da mettere "la mano sul collo" a Shammah e così facendo le "ha strappato la collana dandomi uno spintone".

Leggi anche Caso Ferragni-Balocco, ora potrebbe intervenire anche la Procura generale della Cassazione

"Sono sotto shock", ha continuato la direttrice del Parenti, "lo spavento passerà ma quando sono scappati, prima di trovare il taxi, mi sono accorta di avere paura". Come riportato da Il Giorno, Shammah dopo quanto accaduto è salita in taxi e si è fatta riaccompagnare a casa. La regista presenterà denuncia nelle prossime ore in Questura fornendo agli agenti le descrizioni di quei tre ragazzi.