Aggredisce un’anziana in mezzo alla strada: lei si difende mordendolo Una donna di ottant’anni è stata aggredita da un 35enne mentre si trovava fuori dall’ospedale di Chiari (Brescia). Lei, per difendersi, lo ha morso riuscendo così a mettersi in salvo.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha aggredito un'anziana e lei si è difesa mordendolo. È quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 2 ottobre, in provincia di Brescia. La vittima è stata trasferita in ospedale per le cure mediche mentre l'uomo è stato trasferito in carcere e adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza e lesioni.

L'anziana aggredita da un 35enne nel parcheggio dell'ospedale

In base alle prime informazioni pervenute, sembrerebbe che il tutto sia avvenuto a Chiari. La donna, una ottantenne che è residente in Franciacorta, è stata aggredita intorno alle 20 di ieri sera nel parcheggio dell'ospedale. L'anziana stava salendo sulla sua auto quando a un certo punto le si è scagliato contro un uomo. Si tratterebbe di un trentacinquenne senza fissa dimora.

L'ottantenne si sarebbe difesa mordendo il suo aggressore

Non è chiaro il motivo del gesto e in particolare se si sia trattato di un tentativo di rapina. Nei prossimi giorni, le indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Palazzolo sull'Oglio potranno stabilire il movente. L'anziana però non si sarebbe fatta trovare impreparata: per difendersi, come riporta il quotidiano "Il Giornale di Brescia", lo avrebbe infatti morso. E grazie a questo espediente, è riuscita a mettersi in salvo.

L'intervento dei carabinieri e dei sanitari

Ovviamente è stato immediatamente lanciato l'allarme. La donna è stata trasferita in ospedale dove è stata presa in cura dai medici. Non sembrerebbe essere in gravi condizioni né in pericolo di vita. L'uomo invece è stato arrestato dai carabinieri e adesso si trova in carcere a Brescia dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.