Aggredisce sessualmente due minorenni seduti su una panchina: arrestato Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato due ragazzini che erano seduti su una panchina di un giardino di Mantova.

Avrebbe avvicinato due ragazzi e li avrebbe molestati: è quanto accaduto a Mantova nei giorni scorsi e che hanno fatto scattare l'arresto per un uomo di 39 anni. I ragazzi non avrebbero fortunatamente riportato lesioni. Sono stati loro a chiedere l'intervento di alcuni carabinieri presenti in zona. Il presunto responsabile è stato trasferito in carcere.

I due ragazzi erano seduti su una panchina in un giardino

I due ragazzi si trovavano seduti su una panchina in un giardino di Mantova: l'uomo si sarebbe avvicinato loro, si sarebbe seduto e avrebbe iniziato a baciarli sul collo. Non solo: avrebbe anche provato a palpeggiarli e toccarli nelle parti intime. I ragazzi, di cui uno è minorenne, si sono immediatamente alzati e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

Il 39enne ha provato a scappare, ma è stato arrestato

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mantova hanno quindi bloccato il 39enne che, prima di essere arrestato, aveva provato a scappare. Il 39enne è stato quindi portato in caserma: lì, sono stati ricostruiti i fatti. Per il 39enne è stata quindi emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Adesso dovrà risponde dell'accusa di violenza sessuale.

L'uomo è stato portato in carcere in attesa di essere processato

Il pubblico ministero di Mantova ha poi ottenuto la convalida del provvedimento di custodia: si trova quindi in carcere ed è in atteso di processo. Adesso non resta da capire se l'uomo avesse già provato in passato a compiere atti simili o meno. Nei prossimi giorni potrebbero emergere maggiori dettagli su questa terribile vicenda.