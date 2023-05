Aggredisce la moglie e minaccia di buttare la figlia di un anno dalla finestra: arrestato Un uomo di 40 anni ubriaco ha picchiato la mogli e una volta aver visto i carabinieri ha minacciato di far cadere la figlia neonata del balcone del terzo piano.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile di aver aggredito la moglie e di aver minacciato di gettare la figlia di un anno dalla finestra non appena ha visto arrivare i carabinieri. Le manette per lui sono scattate nella serata di ieri sabato 13 maggio nella sua casa di Stradella, in provincia di Pavia.

I vicini di casa chiamano i carabinieri

Ad allertare i carabinieri sono stati i vicini di casa che si sono preoccupati dopo aver sentito le urla della moglie che era riuscita a uscire di casa insieme alle figlie di 12 e di 14 anni. All'interno della casa però – come riporta Il Giornale di Brescia – era rimasta la figlia di un anno: l'uomo appena ha visto arrivare i carabinieri l'ha presa in braccio e ha minacciato di buttarla dal balcone facendo sporgere nel vuoto parte del corpicino della piccola.

L'intervento dei carabinieri

I militari si sono subito messi sotto al balcone con l'obiettivo di afferrare la piccola se l'uomo l'avesse lasciata cadere dal balcone al terzo piano. I carabinieri hanno provato a tranquillizzare l'uomo che intanto ha fatto cadere alcuni vasi. Alcuni militari, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a entrare in casa forzando la porta dell'appartamento: l'uomo è stato arrestato dopo essere stato mobilizzato con il taser perché continuava a minacciare di far cadere la piccola. La neonata sta bene ed è stata riconsegnata alla madre.

L'uomo ora si trova in carcere. Era già noto alle forze dell'ordine per altri episodi di maltrattamenti e lesioni. La sera dell'arresto era tornato a casa completamente ubriaco. Resta ora a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della decisione del giudice.