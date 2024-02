Aggredisce il marito in strada e morde al braccio un poliziotto: denunciata una donna Una donna del Bresciano è stata la responsabile di continue aggressioni dovute forse all’abuso di alcol: ha aggredito prima il marito in strada e poi ha morso un agente di polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna del Bresciano è stata denunciata per resistenza e lesioni per una serie di eventi di cui è stata protagonista. Stando a quanto spiega Brescia Today, la donna è stata la responsabile di continue aggressioni dovute forse all'abuso di alcol avvenute tra Gavardo e Villanuova negli ultimi giorni. Tanto che il Tribunale ha deciso di toglierle l'affidamento del figlio minore.

Lo scorso lunedì è stata allertata la Polizia Locale della Valsabbia perché la donna aveva litigato con il marito in mezzo alla strada tanto da arrivare ad aggredirlo. Le cose non sono migliorate i giorni successivi: ha provato a entrare a scuola del figlio minore urlando dopo aver saputo che il bambino era stato consegnato al padre che era arrivato a prenderlo pochi minuti prima.

Un'ora più tardi la donna è stata poi nuovamente segnalata perché vista in strada in stato confusionale. In suo aiuto sono intervenuti subito gli agenti di polizia che l'hanno fatta salire in auto: una volta con gli altri agenti però la donna ha iniziato ad aggredirli con sputi e calci fino a mordere un poliziotto al braccio. L'agente è stato soccorso e se la caverà con pochi giorni di prognosi. Da qui la decisione di provvedere con la denuncia. Ma c'è di più: la donna ha aggredito anche, in giorno successivo, un assistente sociale e un impiegato del Comune. La donna è stata così trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.