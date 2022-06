Affittano case vacanze e vendono elettrodomestici online, poi spariscono: arrestati per truffa Pubblicavano annunci di elettrodomestici e affitti di case vacanze su “Kijiji”. Si facevano pagare e poi sparivano. Arrestati in due per truffa aggravata, altri due indagati a piede libero.

A cura di Enrico Spaccini

Le carte sequestrate dai carabinieri di Monza

Chiunque poteva pubblicare piccoli annunci su "Kijiji", la piattaforma di ecommerce di proprietà di eBay chiusa lo scorso 31 maggio. Là si poteva facilmente rivendere qualcosa che non volevamo tenere in casa, come elettrodomestici, ma anche proporre brevi affitti per località turistiche. È quello che facevano anche due uomini del Bergamasco, i quali però intascavano i soldi e sparivano. Rintracciati, ora sono agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa aggravata e sostituzione di persona.

Si facevano pagare su carte prepagate e si sparivano

Le indagini sono state coordinate dalla procuratrice Manuela Massenz. Le ricerche effettuate dai carabinieri della Compagnia di Monza hanno documentato un sistema di truffe che si era consolidato nel tempo. Il metodo era tanto semplice quanto efficace: annunci brevi con prezzi accessibili e la richiesta di pagamento su carte prepagate o conti correnti accesi a Monza. Vendevano elettrodomestici, ma anche affitti per case vacanza. Ottenuto il pagamento, i due non si facevano più sentire. Si rendevano del tutto irreperibili, senza mai consegnare il prodotto venduto.

Altri due componenti della "banda" indagati per truffa

Oltre agli arresti domiciliari, i militari hanno sequestrato ai due rintracciati nel Bergamasco anche cellulari e prepagate, strumenti con i quali riuscivano a incassare il denaro dai truffati. La "banda", però, sembra essere composta da quattro persone in tutto. Gli altri due indagati, per gli stessi reati, sono a piede libero. In totale sono state ricostruite 28 truffe commesse in tutto il territorio nazionale, per un totale di 8mila euro di pagamenti.