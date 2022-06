Affitta un’auto a noleggio e poi si schianta, gravissimo un 17enne: era senza patente Un ragazzino di 17 anni è riuscito a noleggiare un’auto e si è schiantato contro un veicolo in sosta: il ragazzino adesso è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una bravata, finita nel peggiore dei modi: un ragazzino di 17 anni si è schiantato contro un'auto in sosta nella serata di ieri, mercoledì 15 giugno. L'adolescente è ricoverato in gravissime condizioni. Considerata l'età, è chiaro che non avesse ancora conseguito la patente. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che il giovane avesse affittato l'auto usando il nome di un'altra persona. Con lui c'era un altro ragazzo che ha però rifiutato le cure in ospedale.

Il 17enne trasferito al San Carlo in gravi condizioni

L'incidente si è verificato in viale Luigi Sturzo a Milano, a due passi da piazza Gae Aulenti. Una volta che gli agenti della polizia locale sono intervenuti, hanno scoperto che alla guida dell'auto c'era un ragazzino di 17 anni che era senza patente e che non era in grado di guidare. Gli agenti hanno immediatamente allertato il personale sanitario: i medici e i paramedici sono quindi intervenuti e, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito il ragazzino in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano.

Un motociclista 31enne si schianta contro un'auto: è gravissimo anche lui

Sempre nella stessa serata di ieri, c'è stato un altro terribile incidente a Milano: questa volta, scenario di questo terribile evento, è stata via Palestro, a due passi dal Duomo. In base alle informazioni pervenute, un motociclista – attorno alle 22.55 – ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro delle auto in sosta. Anche in questo caso, il 31enne è stato trovato in gravissime condizioni ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato.