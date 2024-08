video suggerito

Affitta casa a uno spacciatore clandestino: la proprietaria denunciata e sanzionata per mille euro La proprietaria di un appartamento del centro storico di Gavardo, in provincia di Brescia, ha affittato casa a uno spacciatore clandestino: è stata denunciata per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La proprietaria di un appartamento del centro storico di Gavardo, in provincia di Brescia, ha affittato casa a uno spacciatore clandestino. Quando gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini che hanno portato all'arresto del pusher, per la donna invece è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Oltre che una sanzione amministrativa di mille euro per l'omessa comunicazione di ospitalità al Comune.

Non è l'unica proprietaria di appartamenti finita nei guai: altre due persone, e sempre proprietarie di case del centro paese, sono state multate per mille sempre per non aver comunicato tutte le informazioni corrette in municipio. Cosa sia successo nello specifico è ancora da chiarire. Resta il fatto – come riporta Brescia Today – che la proprietaria dell'appartamento del centro storico dovrà chiarire tutto alla Procura.