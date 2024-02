Abusa per anni delle figlie piccole: il padre arrestato dopo che una della bimbe si confida con un’amica Un uomo di 45 anni è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale nei confronti delle sue figlie minorenni: l’arresto è stato possibile dopo che una delle due vittime si è confidata con una compagna di classe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per anni ha abusato della sue figlie minorenni approfittando dei momenti in cui restavano da soli in casa. Finalmente questo "padre orco", ovvero un uomo di 45 anni rumeno, è finito in carcere: si trova ora in carcere a Bergamo, dopo che i carabinieri hanno notificato nei suoi confronti un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari della stessa città lombarda.

Stando a quanto emesso dalle indagini l'uomo ha abusato delle sue figlie fin da quando queste avevano sei anni: con il passare del tempo il padre abusava sempre di loro obbligandole al silenzio e offrendo loro denaro. Le indagini, durate dal marzo del 2023 fino al febbraio 2024, sono scattate dopo che una delle figlie ha avuto il coraggio di raccontare tutto a un'amica di scuola che a sua volta ha riportato tutto ai suoi genitori. Questi hanno così allertato i carabinieri che hanno provveduto ad accertare le violenze sessuali e ha far scattare l'arresto.

Le due ragazzine, oggi adolescenti, sono state sottoposte ad audizione protetta con il supporto della psicologa. Successivamente scoperto cosa accadeva in casa la madre ha sporto denuncia contro il marito. L'uomo ora dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale, gli abusi avvenivano sia di notte che di giorno e spesso. Per lui si sono aperte le porte del carcere.