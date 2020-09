Da oggi, martedì 29 settembre, a Vizzolo Predabissi sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina non solo nei luoghi al chiuso e pubblici, ma anche all'aperto. Lo ha disposto la sindaca Luisa Salvatori con una nuova ordinanza firmata ieri e che resterà in vigore almeno fino al 15 ottobre, quando scade anche l'ordinanza regionale che dispone le norme per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Vizzolo Predabissi, comune di circa 4000 abitanti in provincia di Milano, è il primo in Lombardia a varare norme ancora più stringenti rispetto a quelle regionali (che ricalcano quelle nazionali), dove la mascherina è obbligatoria solo al chiuso e nei luoghi pubblici e si deve indossare all'aperto solo se non è possibile garantire il distanziamento interpersonale.

La sindaca: Costretta a prendere questa decisione, ci vuole responsabilità da parte di tutti

In un video pubblicato su Facebook la prima cittadina di Vizzolo ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione: "Mi vedo costretta a prendere questa decisione perché non sempre ci sono comportamenti adeguati alla situazione – ha detto Luisa Salvatori -. Non siamo fuori dall'emergenza, abbiamo parecchi casi sul nostro territorio e non vogliamo peggiorare la situazione. Ci vuole responsabilità da parte di tutti – ha aggiunto la sindaca, che si è poi rivolta in modo particolare ai ragazzi "a cui ho detto fin dal primo giorno di scuola che non è possibile comportarsi fuori dai muri di scuola in maniera indisciplinata". Nell'ordinanza pubblicata sul sito del Comune la sindaca motiva la sua decisione "anche in considerazione dell’attuale preoccupante ripresa di contagio nella realtà cittadina di Vizzolo Predabissi". Nel provvedimento si spiega che sono esentati dall'obbligo di indossare la mascherina "i minori al di sotto dei sei anni" e "i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuo di mascherina".