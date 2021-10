A San Giuliano Milanese il neosindaco conferma come assessora la sua fidanzata: è polemica Polemiche a San Giuliano Milanese, nell’hinterland di Milano: il sindaco Marco Segala, appena rieletto, ha confermato come assessora la sua fidanzata, Nicole Marnini. La relazione tra i due è iniziata tre anni fa, quando Marnini era già nella giunta Segala. La riconferma viene giudicata inopportuna dall’opposizione che parla di “conflitto di interessi”. I diretti interessati però si difendono: “Polemiche strumentali”.

A cura di Francesco Loiacono

Polemiche a San Giuliano Milanese, cittadina dell'hinterland di Milano, a causa di un assessore nominato dal sindaco appena rieletto Marco Segala, primo cittadino uscente riconfermato alla guida del comune alle ultime elezioni con oltre il 75 per cento dei voti al primo turno del 3-4 ottobre. I partiti di opposizione hanno parlato di "conflitto di interessi" e di nomina "inopportuna" a proposito della riconferma in giunta di Nicole Marnini, esponente della Lega rieletta in Consiglio comunale con 300 voti. Il motivo? Marco Segala e Nicole Marnini, oltre ad essere colleghi di giunta, sono fidanzati ufficialmente da oltre tre anni.

Il sindaco e l'assessora si difendono: Polemiche strumentali

La relazione sentimentale tra i due è cominciata quando Marnini era già assessora della prima giunta Segala, esponente di Forza Italia. Si tratta di una relazione portata avanti alla luce del sole, tanto che anche su Facebook non mancano le foto che ritraggono i due fidanzati insieme. Loro, come riportato dal "Corriere della sera" definiscono le polemiche strumentali e non vedono alcuno scandalo nella riconferma di Marnini in giunta. "Io e Nicole abbiamo iniziato a frequentarci quando era già assessore nella mia squadra, l’ho riconfermata perché ha fatto un ottimo lavoro e non lo dico solo io: è stata rieletta con 300 voti, il secondo candidato più votato in consiglio", ha detto il sindaco di Forza Italia appena rieletto. L'assessora ha aggiunto: "È la mia vita privata, non vedo che problemi ci siano. Sono assessore dal 2016, evidentemente devo aver fatto un buon lavoro visto che i sangiulianesi mi hanno rieletta". Di parere opposto il Partito democratico, Sinistra ecologica e Movimento cinque stelle, partiti d'opposizione, secondo cui politica e vita privata devono essere tenute separate. Intanto però la squadra del sindaco è stata confermata, con tanto di foto ufficiali in cui Segala e Marnini appaiono insieme, vicini e sorridenti, ma in atteggiamento professionale.