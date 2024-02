A Milano un garage in periferia può costare anche più di 200mila euro Tra via Padova e la stazione Centrale di Milano un semplice box può costare anche 4,5mila euro al metro quadro: per uno spazio non abitabile da 48 metri quadri si dovrebbero spendere più di 200mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A Milano un semplice garage in una zona semi periferica può costare più di 150mila euro, arrivando fino a 180mila euro. Box di nuova costruzione, spaziosi, ben rifiniti, certo. Ma che registrano i prezzi al metro quadro di zone decisamente più esclusive (e per questo al top delle classifiche del lusso europee) come le vie del centro sparse tra i quartieri di Montenapoleone, Missori, Crocetta. E che, in questo modo, costano come veri e propri appartamenti.

È il caso di alcuni box in vendita in zona viale Monza tra Pasteur e Rovereto, area di recente riqualificazione immobiliare tra via Padova e la stazione Centrale. Spazi al piano terra che si aggirano intorno ai 4,5mila euro al metro quadro a gennaio 2024 (quando i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Milano, a gennaio 2024, si attestano intorno a 5.377 euro al metro quadro, e i prezzi della zona Pasteur-Rovereto intorno ai 4.200 euro): significa che per un ampio garage da 40 metri si è costretti a sborsare ben 180mila euro, arrivando fino a 215mila per una rimessa auto e moto di 48 metri quadri. Per un box di dimensioni ridotte, che possa contenere al massimo una sola automobile, il prezzo scende a quasi 70mila euro.

Decisamente in controtendenza con la media della zona, dove – a seconda dello stato di manutenzione dello spazio e della vicinanza a piazzale Loreto – i prezzi oscillano intorno ai 2/3mila euro al metro quadro. E decisamente più in linea con i costi che si possono incontrare intorno a piazzale Missori, alle spalle del Duomo (dove peraltro si trovano più soluzioni a circa 3mila euro al metro quadro, anche all'interno di stabili signorili).