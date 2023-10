“A Milano le temperature scenderanno all’improvviso di oltre 10 gradi”: quando arrivano piogge e maltempo A Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati spiega quando le temperature scenderanno in modo vertiginoso, anche di oltre 10 gradi rispetto alla prima metà di ottobre.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Con tre settimane di ritardo, l'autunno arriva anche a Milano. In questa prima metà di ottobre la città ha iniziato a fare i conti con le giornate più corte, ma le temperature erano ancora estive. Da sabato 14 ottobre il cielo si annuvolerà ancora di più, fino a lunedì quando inizieranno a scendere pioggia e termometri. "Il fine settimana farà ancora caldo", spiega a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, "poi da lunedì ci sarà un calo importante, parliamo di oltre 10 gradi".

Le previsioni meteo per sabato 14 e domenica 15 ottobre

In questi giorni, il sole sta diventando sempre meno limpido: "C'è foschia, soprattutto al mattino perché è aumentato il tasso di umidità", commenta Galbiati. Presto, però, lascerà il campo per far spazio alla perturbazione che attraverserà il nord. A Milano si potrà assistere a un incremento delle nuvole, ma già domenica potrebbero arrivare le prime piogge.

Flavio Galbiati, meteorologo Meteo Expert

"I rovesci colpiranno soprattutto le Alpi in Liguria e al nord-est", osserva il meteorologo, "ma potrebbero già colpire la Lombardia anche se debolmente". Le temperature massime, comunque, dovrebbero rimanere ancora sopra i 20 gradi, con picchi anche di 24.

Da lunedì a Milano e in Lombardia arrivano freddo e piogge

Già all'inizio della prossima settimana, però, le cose cambieranno sensibilmente. "Arriverà aria più fresca in tutta Europa", afferma Galbiati, "e in Lombardia è prevista una perturbazione proveniente dal Mediterraneo". Considerata la temperatura anomala dell'acqua, la situazione sarà particolarmente critica: "Tutta questa energia potrà dare luogo a fenomeni intensi", continua il meteorologo, "saranno interessati soprattutto Sardegna e regioni centrali, ma non è escluso che arrivi fino in Lombardia, anzi".

Per quanto riguarda le temperature, da lunedì le massime scenderanno fino a 17-18 gradi. "Il calo sarà anche più importante se pioverà", osserva Galbiati, "parliamo di oltre 10 gradi in meno se paragoniamo queste temperature a quelle delle giornate scorse". In sintesi, la seconda metà di ottobre sarà più variabile della prima, quando lo zero termico era a 3.800 metri come in stagione estiva e le zanzare continuavano a tormentarci.