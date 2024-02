A Milano i sindacati degli agenti della polizia locale portano il Comune in Tribunale I sindacati degli agenti della polizia locale hanno presentato un ricorso per condotta antisindacale contro il Comune di Milano: il riferimento è alla decisione di riorganizzare il corpo e aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 10 febbraio, è stato annunciato che i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Csa – che rappresentano gli agenti della polizia locale – hanno depositato un ricorso contro il Comune di Milano per condotta antisindacale: "Porteremo l'amministrazione in tribunale il 29 febbraio", Giovanni Molisse che è rappresentante di Fp Cgil.

La posizione dei sindacati

Sulla base di quanto comunicato finora, le organizzazioni sindacali sostengono che Palazzo Marino di voler aumentare i turni serali e notturni solo con un tavolo di confronto. Il Comune quindi – stando a quanto hanno specificato i sindacati – potrebbe decidere ciò che preferisce considerato che quello non è un tavolo di contrattazione vero e proprio e che in quel modo non si arriverà a un accordo fra le parti.

"Non abbiamo mai detto di no all'aumento di pattuglie serali e notturne ma la discussione al tavolo di trattativa deve essere fatta attraverso la contrattazione con pari dignità al tavolo", ha ancora specificato il portavoce Molisse. Nel frattempo, mentre la tensione tra le due parti è sempre più acuta, il prefetto Claudio Sgaraglia ha deciso di convocare sia i rappresentanti della Rsu che dell'amministrazione comunale.

L'incontro con il Prefetto di Milano

L'incontro si svolgerà nel pomeriggio di martedì 13 febbraio. Durante la riunione, sarà affrontato il tema dello sciopero previsto per il 20 febbraio. La mobilitazione è stata organizzata proprio contro la decisione del Comune di riorganizzare il corpo e aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte. Quel giorno inoltre si svolgerà la partita di calcio Inter-Atletico Madrid.