A Bergamo è arrivata la prima famiglia di profughi dall’Ucraina A Bergamo è arrivata la prima famiglia dall’Ucraina: si tratta di madre, padre, due figli di uno e dieci anni e i genitori della mamma. Sono stati trasferiti al monastero Mater Domini.

A cura di Ilaria Quattrone

Anche a Bergamo sono arrivati i primi profughi dall'Ucraina: si tratta di una famiglia che, prima di arrivare nella città lombarda, si trovava a Parigi. I sei infatti erano bloccati nella capitale francese perché impossibilitati a rientrare Kiev. Una volta arrivati a Bergamo, sono stati accolti dalle suore di clausura nel monastero Matris Domini. In questi giorni, la città di Bergamo si è attivata per raccogliere le prime richieste di aiuto.

Ospitati al monastero Matris Domini di Bergamo

Madre, padre, i due figli di dieci e un anno e i genitori della mamma sono arrivati stamattina all'aeroporto di Orio al Serio. Il monastero dove i sei sono ospitati, ha messo a disposizione altre stanze per i prossimi profughi. Anche il seminario di Bergamo ha messo a disposizione 47 posti. Dopo questa famiglia, si attendono almeno una dozzina di persone. Con loro tantissimi profughi stanno attraversando l'Europa per poter scappare dai combattimenti che si stanno svolgendo in questi giorni in diverse parti della Lombardia.

Anche Milano si prepara ad accogliere i primi profughi

Anche la città di Milano si prepara ad accogliere i primi bambini fragili che arrivano dall'Ucraina. Sempre oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto ci si aspetta il loro arrivo tra oggi e domani. Una volta a Milano si vaglierà, in base alle loro esigenze e condizioni di fragilità, in che struttura ospitarli: "Sarà un gran lavoro, ma noi faremo tutto ciò che c'è da fare, in accordo con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno", ha detto il primo cittadino che ha spiegato come, in molti casi, il prossimo step sarà quello di lavorare sul ricongiungimento con le famiglie dei piccoli.