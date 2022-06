59enne trovato morto a Olgiate: il cadavere rinvenuto per strada Trovato in via dell’Industria il corpo senza vita di un uomo di 59 anni di origini italiane. Sul caso indagherà il nuovo comandante dei carabinieri di Olgiate.

Risveglio drammatico per la cittadina di Olginate, in provincia di Lecco. Il corpo di un uomo di 59 anni è stato rinvenuto senza vita in strada. Il cadavere è stato trovato alle prime ore dell'alba in via dell'Industria, fra il centro sportivo e il fiume Adda.

Trovato cadavere per strada

Ancora non si sanno le cause della morte del 59enne di origini italiane ritrovato morto a Olgiate. Il corpo non presenta ferite, né segni di colluttazione. Per questo motivo le prime ipotesi dei carabinieri intervenuti sul posto sono riconducibili a un malore.

L'uomo, la cui identità non è ancora stata diffusa, secondo le prime ricostruzioni sarebbe infatti scomparso da casa dalla sera di venerdì 17 giugno e non vi ha più fatto rientro.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i volontari del 118, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri, che ora dovrà tentare di ricostruire l'accaduto.

Nuovo comandante alla stazione di Olgiate

Sul caso indagherà il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Olgiate, che si è insediato soltanto da una settimana alla guida dei militari nel piccolo comune della provincia lecchese.

Si tratta del Maresciallo Capo Leonardo Casella, di 42 anni, originario di Giarre, in provincia di Catania. Il Maresciallo Casella è coniugato con 2 figli e si è laureato nel 2007 in Scienze Organizzative, Gestionali e Relazioni Internazionali e nel 2011 in Scienze Politiche.

Casella ha iniziato la carriera militare nel 2000, come ufficiale di complemento, ed è stato anche impiegato nella missione NATO in Kosovo. Da una settimana è alla guida della stazione dei carabinieri di Olgiate.