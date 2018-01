Dopo aver interessato nei giorni scorsi il centro nord del Paese con piogge forti e copiose nevicate sulle Alpi, il maltempo in queste ore raggiunge il Sud Italia portando una nuova ondata di temporali e nubifragi. La perturbazione infatti sta lentamente attraversando la nostra Penisola e già nella giornata di mercoledì porterà piogge via via sempre più diffuse, prima su Sicilia e Calabria e poi in estensione a tutte le regioni meridionali dove si attendono temporali e locali grandinate. Dovremo adire addio anche all'insolita temperatura di questi giorni che ha portato a un caldo anomalo sule città italiane

Contemporaneamente infatti i caldi venti di Scirocco che hanno caratterizzato i giorni scorsi verranno sostituiti da correnti più fredde che porteranno a un graduale calo delle temperature con neve copiosa sopra i 1500/1600 e un clima decisamente più invernale entro la fine della settimana. Tendenza a parziali schiarite nel corso della giornata invece al Nordest e nelle regioni centrali, ma non mancheranno locali piogge, in particolare su Liguria, Toscana e Sardegna.

Le piogge proseguiranno anche per l'intera giornata di giovedì concentrandosi in particolare sulle regioni tirreniche e nelle Isole. Contemporaneamente alla perturbazione precedente, infatti, un nuovo centro depressionario dal mar Ligure si sposterà verso il Tirreno portando ad un nuovo peggioramento della situazione per Sardegna e regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali in successiva estensione anche alla Campania e alla Calabria. Nel resto del Paese invece nuvole alternate a schiarite, mentre le temperature saranno in ulteriore calo ovunque, anche di tre gradi.