La polizia messicana ha scoperto 33 cadaveri in tre fosse comuni nei pressi di Xalisco, una piccola cittadina nello stato di Nayarit, sulla costa pacifica del paese. Le fosse comuni sono state scovate grazie alla segnalazione anonima di un residente della zona, che aveva notato movimenti strani vicino a una piantagione di banane nei pressi di Pantanal. Stando a quanto riferiscono i media locali, i corpi ritrovati – che non sono stati ancora identificati – sarebbero di membri di una delle bande criminali che lottano per il controllo della produzione e l'esportazione dell'eroina verso gli Stati Uniti, in una faida che si è acuita dopo l'arresto per traffico di droga del governatore di Nayarit, Edgar Veyta, nel marzo scorso. In base al primo esame dei resti rinvenuti, gli specialisti della polizia messicana hanno valutato che si tratta di persone uccise circa sei mesi fa. Lo stato di putrefazione in cui si trovano i cadaveri hanno impedito finora di poter stabilire anche solo se erano uomini o donne.

Come detto a dare l'allarme è stato un cittadino anonimo che, insieme a molti altri, da sento sentiva un fortissimo odore provenire dalle vicinanze. La polizia messicana ha subito dato il via a una serie di ricerche scoprendo, nel giro di poche ore, una prima fossa contenente nove corpi nei pressi di un ruscello in un campo di canna da zucchero. Le unità cinofile hanno quindi proseguito le ricerche scoprendo nelle vicinanze altre tre fosse. I corpi erano talmente decomposti che anche stabilire se si trattava di uomini o donne è stato non poco difficile. Solo uno dei cadaveri presentava n tatuaggio ancora visibile, elemento che potrebbe aiutare gli inquirenti nell'identificazione: per tutti gli altri, invece, sarà necessario incrociare i risultati dei test del dna con le denunce di scomparsa presentate alle autorità negli ultimi mesi.