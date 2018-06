Gli esami di maturità si avvicinano, come ogni anno, per centinaia di migliaia di studenti italiani all'ultimo anno delle superiori. Si tratta di un rito di passaggio fondamentale nella vita dei diplomandi che, dopo aver superato questo traguardo, potranno cominciare a pensare seriamente a cosa fare in futuro. E come celebrare al meglio questa occasione se non con un dono speciale? Ecco alcune idee su cosa regalare ad un amico, alla sorella, al fratello, alla fidanzata o al fidanzato dopo l'esame di Stato, in grado di farvi fare un figurone senza dover necessariamente spendere una fortuna.

Penne e ciondoli: i portafortuna per il futuro

Anche se molti affermano di non crederci, ricevere in regalo un portafortuna fa sempre piacere, magari da consegnare ai destinatari qualche giorno prima della prima prova scritta d'esame, quella d'italiano, per essere più sicuri. Tra penne, piccoli peluche, cornici con la foto del cuore, portachiavi, foulard e ciondoli personalizzati avrete solo l'imbarazzo della scelta, sia per lei che per lui. L'importante è optare per un oggetto che possa avere un collegamento con il rapporto che si ha con il maturando che lo riceverà e il gioco è fatto.

Viaggio premio o vacanza studio

Nella top ten dei regali che si desidera ricevere per la maturità c'è di certo il viaggio liberatorio con gli amici, per molti il primo senza mamma e papà e in un luogo lontano da casa. Qualche idea per le mete più ambite? Sicuramente Ibiza e Formentera in Spagna, Pag in Croazia, e Corfù in Grecia, ma anche qualche parco acquatico o tematico, dove è possibile coniugare il relax, necessario per recuperare la serenità dopo lo stress degli esami, e il divertimento allo stato puro, tra spiagge mozzafiato e discoteche all'ultima moda. Una valida alternativa potrebbe essere una vacanza studio con la quale potenziare la conoscenza di una lingua straniera e prepararsi così al meglio per il futuro, universitario o lavorativo.

Biglietto per un evento imperdibile: concerti o partite di calcio

Donare un'esperienza che resterà per sempre nella memoria dei maturandi è un'altra idea regalo da prendere in considerazione. Si può scegliere il concerto del proprio cantante preferito o la partita di calcio della squadra del cuore, oppure più semplicemente una serata in compagnia degli amici di sempre per far felice chi ha trascorso sui libri e nella solitudine della propria stanza gli ultimi giorni per prepararsi al meglio alle prove dell'esame di Stato. Parola d'ordine: spensieratezza.

Pc, smartphone e tablet per i più tecnologici

Se volete andare sul sicuro e fare davvero felici i destinatari del vostro regalo della maturità potete puntare sugli ultimissimi dispositivi tecnologi: computer, smartphone, macchine fotografiche, e-book o tablet sono nell'elenco di quelli più desiderati. In questo caso, però, occhio al portafoglio. Se volete risparmiare, ci sono una serie infinita di accessori hi-tech tra cui optare, come penne Usb, cover waterproof, hard disk esterni e stampanti laser portatili, più economici ma molto utili anche e soprattutto per il futuro.

Pensierini handmade per un regalo personalizzato ed economico

Infine, se volete risparmiare e fare un regalo personalizzato, si può optare per qualche pensierino fatto a mano. Qualche esempio? Una torta preparata con amore, un album di ricordi da realizzare con gli scatti più belli, un segnalibro handmade, realizzato solo con stoffa e cartoncino, o un salvadanaio decorato, che potrà servire al neo-diplomato per mettere da parte il gruzzolo da investire nello studio o in qualsiasi altra attività di proprio interesse.