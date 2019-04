Il mondo dei giovani ha due nuove giovanissime eroine. Un atto di coraggio, che è diventato non solo un momento di ribellione all'omofobia dilagante, ma anche uno scatto virale. Due ragazze, Gaia e Matilde, hanno chiesto al vicepremier Matteo Salvini di fare un selfie insieme, a margine di un comizio elettorale per le amministrative a Caltanissetta, in Sicilia, dove il ministro degli Interni si trova in visita da ieri per un tour elettorale.

A Corleone, Bagheria, Monreale, Caltanissetta e Motta Sant'Anastasia il ministro è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla, e centinaia di persone si sono avvicinate chiedendogli di poter scattare una foto con lo smartphone. Quanto Salvini ha acconsentito le due ragazze si sono avvicinate e accanto a lui si sono date un bacio. La reazione del vicepremier leghista, spiazzato dallo scambio affettuoso tra le due giovani, è diventata virale sui social.

Il gesto dimostrativo ha ottenuto subito la simpatia e il plauso di tanti utenti in rete: "Stima. Tanta stima", hanno commentato i Sentinelli di Milano su Facebook, che hanno pubblicato anche lo scatto immediatamente successivo al bacio, dove si vede bene l'espressione di Matteo Salvini, che di certo non aveva previsto l'azione di protesta delle ragazze. Gaia e Matilde hanno avvertito la necessità di dire la loro: appena un mese fa si è concluso infatti il Congresso delle famiglie di Verona – organizzato con il patrocinio del ministero della Famiglia guidato dal ministro Lorenzo Fontana – a cui ha partecipato anche lo stesso Salvini. Durante il congresso si è parlato dell'importanza di proteggere la ‘famiglia naturale', come unica famiglia possibile.