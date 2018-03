Una donna, madre di un figlio, è stata brutalmente picchiata nel bagno di un pub da una ragazza gelosa. Anne-Marie Szwed, questo il nome dell vittima, è stata afferrata mentre era alla toilette e la sua testa è stata ripetutamente sbattuta su un lavandino da una giovane convinta che le volesse "soffiare" il ragazzo: in realtà, tuttavia, sarebbe stato quest'ultimo a lanciare occhiate piuttosto esplicite alla signora Szwed, che non avrebbe fatto altro che sorridere. Ciò è stato comunque sufficiente per rimediare un'aggressione violentissima che le ha causato profonde ferite alla testa, una copiosa perdita di sangue ma soprattutto un grande spavento.

Appena dimessa dall'ospedale, dove è stata medicata, Anne-Marie Szwed ha pubblicato sul suo profilo facebook le fotografie del bagno in cui è avvenuta l'aggressione e scritto: "Alla ragazza che mi ha picchiata: credo solo che dovresti vergognarti. Il tuo disgustoso fidanzato mi ha osservata mentre andavo in bagno e per questo tu ti sei ingelosita e hai scagliato la mia testa contro il lavandino. Io non conosco né te né il tuo compagno, ma quello che posso dirti se mi stai leggendo è che sei una persona spregevole". A quanto pare malgrado il pub dove è avvenuto il pestaggio fosse stato pieno nessuno avrebbe dato la disponibilità a testimoniare di fronte alla polizia. La picchiatrice, di conseguenza, è ancora libera e non ha subito nessuna conseguenza.