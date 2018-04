Tre persone sono morte e oltre un centinaio hanno sofferto di gravi emorragie negli USA dopo aver fumato marijuana trattata come sembra con del veleno per topi. I decessi sono avvenute nello stato dell'Illinois, ma altri quattro stati americani hanno riportato casi. I test e gli esami effettati sulla droga sintetica e su diversi pazienti sono infatti risultati positivi ad un ingrediente letale spesso usato nel veleno per topi. Il Centers for Disease Control and Prevention sta ora collaborando con le autorità dell'Illinois per un indagine sull'epidemia, iniziata all'inizio di marzo. Al di fuori dell'Illinois, dal 10 marzo sono stati segnalati casi in Indiana, Missouri, Wisconsin e Maryland. In tutti gli USA se ne sono contati almeno 116.

I sintomi comprendono tosse con sangue, sangue nelle urine, sanguinamento del naso, delle gengive e emorragia interna. Tutti disturbi collegati al consumo della marijuana in questione, “ma questo è il primo focolaio che ha coinvolto la contaminazione da veleno per topi”, ha detto Reene Funk, una portavoce del CDC. “Si tratta di un insolito focolaio” ha detto Funk martedì, aggiungendo che non è chiaro come sia avvenuta la contaminazione. La ‘marijuana fake’ (conosciuta anche come K2, Spice e Kush) contiene sostanze chimiche che producono un high simile a quello procurato dalla marijuana. Negli USA è venduta nei negozi specializzati. "Il numero di casi continua a salire ogni giorno", ha detto Martedì Melaney Arnold, portavoce del Dipartimento della sanità pubblica dell'Illinois. "I cannabinoidi sintetici in generale non sono sicuri e questo è un caso che ci induce a pensare alle sostanze chimiche presenti nel prodotto”. Il governo federale e molti stati hanno vietato alcuni di questi prodotti o ingredienti specifici, ma il CDC dice che i produttori ignorano queste leggi creando nuovi prodotti o etichettandoli come "non destinati al consumo umano".