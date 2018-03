Quando è andato a vedere se nella sua fattoria ci fossero dei danni, dopo il maltempo delle ore precedenti che aveva imperversato in zona, nemmeno lui credeva ai suoi occhi. Distese a terra e riverse su un fianco in una posizione innaturale giacevano ben sei mucche, tutte stroncate contemporaneamente da un fulmine. È la scena che si è presenta davanti a Derek Shirley, proprietario di una fattoria di Beaudesert, nel Queensland sud-orientale, in Australia, poco più a sud di Brisbane. Gli animali erano come in fila indiana lungo il recinto dell'azienda agricola, tutti morti stecchiti a pochi metri l'uno dall'altro All'inizio l'uomo ha anche pensato che fossero state avvelenate ma dopo gli esami dei veterinari è emersa la verità sconcertante: le mucche sono tutte morte per infarto da elettrochoc.

"C'è stata una tempesta, era una tempesta piuttosto forte con fulmini e tuoni continui tra cui uno si è schiantato molto vicino ma non abbiamo sentito altro", ha spiegato l'allevatore. "Sono morte all'istante per infarto, toccando il filo spinato del recinto allo scoccare di un fulmine" ha spiegato la dott.ssa Sabrina Lomax, esperta di zootecnia dell'Università di Sydney. "Il campo elettrico passa attraverso le zampe posteriori e quindi attraverso il corpo, da qui l'attacco di cuore" ha confermato il divulgatore scientifico Karl Kruszelnicki. Quello che appare ancora più singolare è che è come se gli animali fossero stati sbalzati via e si tratta di mucche molto pesanti che possono arrivare a centinaia di chilogrammi. Per gli sfortunati bovini, sorpresi nella notte, non c'è stato nulla da fare.