Si chiama Madelyn Ellen Linsenmeir, è una mamma trentenne single statunitense ed ha perso la vita dopo una lunga dipendenza dalle droghe, soprattutto oppioidi: la famiglia le ha dedicato uno struggente messaggio di addio, ripercorrendo la sua storia nella speranza di riuscire ad aiutare chi sta affrontando situazioni simili: "Sebbene la sua morte sia stata inaspettata, Madelyn era dipendente dalla droga e per anni abbiamo temuto che questa dipendenza le sarebbe potuta costare la vita. Siamo grati per il fatto che, quando è morta, fosse al sicuro con la sua famiglia".

I cari di Madelyn hanno ripercorso tutta la sua vita, a partire dall'infanzia fino all'adolescenza, quando provò per la prima volta l'ossicodone: "Così iniziò la sua relazione con gli oppioidi, la quale finì per dominare il resto della sua vita", si legge ancora nel necrologio. "È impossibile raccontare una persona in un necrologio, specialmente qualcuno la cui vita adulta è stata per la maggior parte definita dalle droghe. Per qualcuno, Maddie era semplicemente una tossica. Quando hanno scoperto la sua dipendenza, hanno smesso di vederla. E questo è stato un male per loro. Perché Maddie era divertente, calorosa, senza paura, resiliente. Parlava e avrebbe potuto parlare con chiunque, quando eri con lei sentivi il bisogno di restarle accanto. In un sistema che sembra avere un rapporto difficile con la dipendenza, lei è diventata amica di poliziotti, operatori sociali, dottori, avvocati, i quali hanno creduto in lei fino alla fine. È stata amata come figlia, sorella, nipote, cugina, amica e madre ed essere stati amati da lei è stato un dono incredibile".

Il necrologio contiene anche un racconto riguardante la scorsa estate, quando la donna ha avuto un periodo di lontananza dalle droghe: "Dodici meravigliosi giorni, pieni di nuotate e di film Disney e di cene di famiglia, credevamo come abbiamo sempre fatto che avrebbe superato il tutto e che avrebbe finalmente ottenuto la vita che meritava. Ci abbiamo creduto fino a quando ha esalato l'ultimo respiro – scrivono ancora i parenti -. Ma la sua dipendenza l'ha inseguita e l'ha portata via ancora una volta".

Per finire un messaggio di speranza a coloro che faticano a uscire dal tunnel della droga: "Se siete alle prese con la dipendenza, sappiate che ogni respiro è un nuovo inizio. Che centinaia di famiglie che hanno perso un caro in questo modo stanno pregando per voi. Sappiate che crediamo con tutti i nostri cuori che possiate farcela e che ce la farete. Non è mai troppo tardi".