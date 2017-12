La famiglia di Madeleine McCann compra ancora i regali di Natale e li mette nella sua camera da letto nel caso che la bimba riappaia. Come riporta il Daily Mail, centinaia di pacchi si trovano già nella stanza rosa di Maddie, che non è stata mai toccata da quando è scomparsa più di 10 anni e mezzo fa dall’Ocean Club, resort di Praia da Luz in Portogallo. Ora la camera è diventata una sorta di santuario per la piccola con dozzine di regali di compleanno, cartoline e foto sparse per la stanza. Kate McCann, ex medico di famiglia, e Gerry McCann, cardiologo, sperano ancora che un giorno, la loro figlia maggiore, possa tornare a casa, nonostante si apprestino a trascorrere l'undicesimo Natale senza di lei.

Madeline McCann è scomparsa nel maggio 2007 e oggi avrebbe 14 anni. Da allora, i genitori sconvolti hanno cercato di rendere il periodo natalizio il più gioioso possibile per i loro due gemellini Sean e Amelia. Ma la signora McCann ha ammesso che questi giorni sono sempre "tinti di dolore e nostalgia" per la figlia scomparsa. In precedenza, aveva ammesso: "Maddie dovrebbe essere qui. Vorremmo tanto festeggiare con lei. Non abbiamo mai perso la speranza di poter festeggiare un altro Natale con lei”.

L'indagine sulla scomparsa della bimba resta tutt’ora aperta, nonostante non sia emersa la ben che minima traccia di lei negli ultimi dieci anni. Di recente si è discusso di una misteriosa figura femminile vestita di viola, che la sera in cui la bimba scomparve venne vista da due persone fuori dall'appartamento della famiglia. Si tratterebbe della cameriera Luisa Todorov. Cinquantotto anni, lavorava con il marito all'Ocean club resort di Praia da Luz, proprio quando Maddie scomparve. I detective di Scotland Yard il mese scorso sono volati in Bulgaria per seguire questa nuova pista.