Guerra Ucraina-Russia, news di oggi, Mosca e Kiev confermano: “Ultimata evacuazione dei civili ad Azovstal”

"Il 9 maggio? La percezione comune in Ucraina è che "non cambierà molto". Alla vigilia della Parata della Vittoria a Mosca – che Vladimir Putin avrebbe potuto sfruttare per celebrare i successi dell"operazione militare speciale' o per annunciare la ‘guerra totale' a Kiev – fonti informate nella capitale ucraina dicono di non aspettarsi nessun annuncio particolare. Mentre non nascondono una "certa soddisfazione" per l’annullamento delle parate che i russi avrebbero voluto tenere a Donetsk e Luhansk, per festeggiare la conquista del Donbass. Ma anche nella Mariupol ‘torturata’, dove però si temono ‘provocazioni’, come quella di far sfilare i prigionieri di guerra ucraini.