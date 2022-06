Russia-Ucraina, le news di oggi 11 giugno sulla guerra

"L'Africa è minacciata realmente dalla carestia alimentare causata della guerra in Ucraina". Lo ha detto il presidente del Senegal, Macky Sall. Macky ha aggiunto che l'Ucraina "esporta molto grano e non riesce più a farlo dal porto di Odessa. L'Africa è minacciata realmente dalla carestia perché non ha più accesso alla merce. Non possiamo acquistare neppure quello russo a causa degli effetti delle sanzioni", spiega Sall.