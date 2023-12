Guerra a Gaza, news di oggi in diretta, la minaccia di Erdogan: “Annienteremo Israele se attacca Hamas in Turchia”

Per la Casa Bianca gli aiuti a Israele e Ucraina e il rafforzamento della sicurezza al confine con il Messico "sono priorità bipartisan che meritano sostegno bipartisan" e "il Congresso deve agire per rispondere a queste urgenti necessità, anche fornendo i finanziamenti urgentemente necessari per l'Ucraina entro la fine di quest'anno". Lo afferma il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan dopo che i repubblicani al Senato hanno bloccato in un voto procedurale la proposta di legge con il sostegno per Israele e l'Ucraina.