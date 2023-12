Guerra a Gaza, news di oggi in diretta: l’esercito israeliano si prepara all’offensiva di terra nel sud della Striscia, quasi 16mila morti

L'ordine di evacuazione emesso da Israele da Khan Younis a Rafah "spinge le persone a concentrarsi in quello che è meno di un terzo" del territorio della Striscia di Gaza. Lo ha sottolineato il Commissario generale dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, precisando che proseguono i bombardamenti da parte delle forze israeliane. Il nuovo ordine di evacuazione per i palestinesi "ha creato panico, paura e ansia". Almeno altre 60mila persone sono state costrette a trasferirsi nei rifugi dell'Unrwa, già sovraffollati e altre persone hanno chiesto di essere ospitate.