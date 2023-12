Guerra Israele-Hamas, news di oggi in diretta: attesa per il voto del Consiglio di Sicurezza Onu su tregua umanitaria a Gaza

Resta alta la tensione in Medioriente, con combattimenti violenti tra Hamas ed esercito israeliano. Intanto, oggi è in programma la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per valutare la richiesta di cessate il fuoco a Gaza, dopo il veto dagli Stati Uniti.

Si sarebbe dovuto votare ieri a New York ma il voto è stato rinviato per dare più tempo ai diplomatici per rispondere alle obiezioni americane rispetto alla formulazione del progetto di risoluzione. Washington ha affermato di non poter sostenere un riferimento alla "cessazione delle ostilità", ma potrebbero accettare una richiesta di "sospensione delle ostilità".