Guerra a Gaza, la tregua è finita: riprendono i combattimenti nella Striscia, Israele: “Hamas ha violato il cessate il fuoco”

La tregua temporanea tra Israele e Hamas è terminata nonostante la liberazione di altri sei israeliani, sequestrati dai membri dell'organizzazione durante l'attacco del 7 ottobre. In cambio Israele ha rilasciato 30 detenuti palestinesi. L'IDF ha infatti riferito di aver rilevato lanci di missili dalla Striscia di Gaza verso il proprio territorio. Sirene di allarme nei kibbutz al confine con la Striscia.

Nessun annuncio ufficiale è arrivato né da Hamas né da Israele e, dunque, alle 7 locali, le 6 in Italia, la tregua del conflitto in Medio Oriente è scaduta. L'esercito israeliano ha già dichiarato di aver ripreso i combattimenti, spiegando che Hamas ha violato la tregua sparando in territorio israeliano.