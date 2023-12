Guerra a Gaza, news di oggi in diretta: raid di Israele nel sud della Striscia, Hamas: “800 morti in due giorni”

L'attuale Autorità Palestinese "non ha la credibilità necessaria per governare Gaza una volta terminata la campagna militare di Israele per cacciare Hamas dall'enclave". A dirlo alla Abc il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. "Qualunque sia l'aspetto del governo a Gaza, deve essere sensibile alle aspirazioni del popolo palestinese e, in questo momento, l'Autorità Palestinese non ha questo in modo credibile", ha aggiunto. Kirby ha parlato il giorno dopo le affermazioni del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che non intende consentire all'Autorità Palestinese di tornare a Gaza, una volta finita la guerra.