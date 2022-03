Covid, le notizie di oggi: rallenta la discesa della curva di contagi, passano in zona bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 7 marzo: rallenta il calo delle curve di contagio in Italia. Stabili gli ingressi in terapia intensiva, decessi e numero di nuovi casi. Il tasso di positività è stabile al 11,8%. Da oggi tornano in zona bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Nella giornata di ieri sono stati registrati 35.057 nuovi casi e 105 morti secondo quanto riporta il bollettino sulla situazione pandemica.

In Italia 134,59 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid. Tamponi per i profughi in arrivo dall'Ucraina in Italia: il Ministero della Salute dispone test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso, indipendentemente dalla certificazione verde Covid-19.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti