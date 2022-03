Covid, le news di oggi, nuovo monitoraggio Iss con Rt e incidenza. Aifa avvia approfondimenti sulla quarta dose di vaccino

Ancora in crescita i contagi Covid in Italia: nelbollettino di ieri 81.811 casi con 545.302 tamponi (+30mila). Il tasso di positività sale al 15%. Ancora 182 decessi covid

Le terapie intensive scendono di 19 unità con 41 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari salgono di 90 unità. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 158.436. Il totale delle infezioni invece sale a 14.153.098. I casi attuali sono: 1.245.803 (+18.913), i guariti: 12.748.859 (+63.553). I contagi in Italia Regione per Regione

Lombardia: +9.300

Veneto: +8.337

Emilia Romagna: +4.367

Campania: +8.828

Lazio: +9.235

Piemonte: +3.086

Toscana: +5.446

Sicilia: +6.748

Puglia: + 8.420

Liguria: + 1.564

Friuli-Venezia Giulia: +1.240

Marche: +2.821

Abruzzo: +2.352

Calabria: +3.452

P.A Bolzano: +742

Umbria: +1.807

Sardegna: +2.107

P.A Trento: +465

Basilicata: +1.033

Molise: +414

Valle d'Aosta: +63

Oggi attesa per il nuovo monitoraggio dell'Iss sull'andamento della pandemia in Italia con indice Rt e incidenza dei contagi. Nel bollettino Covid di ieri registrati 81.811 nuovi casi e 182 morti. Calano le terapie intensive ma aumentano i ricoveri ordinari. Aifa avvia "Ulteriori approfondimenti" sulla quarta dose per gli anziani. ok di Ema a Evusheld, mix di monoclonali per la prevenzione.