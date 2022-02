Covid Italia, news di oggi: il Governo al lavoro su riaperture. Dal primo marzo quarta dose per i fragili

"L'allentamento delle restrizioni, prima possibile, è fondamentale. Dobbiamo fare quel che fanno gli altri Paesi. Se noi non lo facciamo, penalizziamo gli

operatori e tutto il Paese, che poi paga le tasse per pagare i sostegni", a dirlo è il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia che ha fatto riferimento all'appello lanciato dagli operatori turistici che chiedono regole certe per la ripresa: "Hanno perfettamente ragione. Il tema cardine della ripresa del settore turistico è proprio la programmazione. Per poter riempire i nostri alberghi a Pasqua, dobbiamo avere le stesse regole che hanno gli altri Paesi europei, altrimenti il rischio che una famiglia invece di venire in Italia vada altrove è molto alto. Invece di sussidiare un settore, dobbiamo consentirgli di tornare ad operare liberamente".