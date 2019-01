"Una scena terrorizzante che mi ha lasciato stordito e spaventato" così il 14enne brasiliano Joao Pedro Martinelli Fonseca descrive quanto ha visto coi suoi occhi nei giorni scorsi nella fattoria dei suoi nonni in una zona rurale del sud dello stato di Minas Gerais. Come dimostra un video da lui girato, nel cielo fluttuavano centinaia di ragni che parevano cadere come una pioggia al suolo anche se in effetti solo qualcuno è cascato a terra. Sebbene i ragni sembrino cadere, infatti, in realtà si muovevano su una enorme ragnatela che, sbalzata dai forti venti, è arrivata fino in alto. Secondo gli esperti, è una situazione tipica della regione quando è caldo e umido: gli aracnidi infatti creano una grotta rete temporanea condivisa sua quale si muovono.

Del resto si tratta di ragni innocui che di solito non attaccano l'uomo e il cui veleno non è pericoloso per gli esseri umani. La scena comunque ha sbalordito gli abitanti della zona e lo stesso quattordicenne che è rimasto scioccato dagli invasori a otto zampe soprattutto quando uno di loro è caduto all'interno dell'auto in cui si trovava. "C'erano molte altre ragnatele e ragni di quanti non si vedano nel video" ha confermato ai media locali la nonna del giovane studente.